Министр культуры Испании ушел в отставку, не проработав и недели

Скандал разгорелся после того, как вчера утром газета El Confidencial обнародовала сведения о том, что теперь уже бывший министр культуры уклонялся от уплаты налогов, за что был оштрафован в прошлом году налоговыми органами.

Когда информация стала известна широкой общественности, глава правительства Педро Санчес вызвал Уэрту во дворец Монклоа, чтобы выслушать его объяснения. По результатам встречи премьер-министр принял решение не увольнять министра, но потребовал, чтобы последний объяснился перед прессой, пишет espanarusa.com.

Тем не менее скандал продолжал разрастаться, и в итоге было принято решение об отставке Уэрты, который, объясняя на пресс-конференции причину своего увольнения, заявил, что не считает себя виновным. Он заверил, что не имел злого умысла, ничего не скрывал и выплатил все, что требовала налоговая служба, тем самым выполнив свой гражданский долг. Однако после случившегося Уэрта уже не мог оставаться на посту.