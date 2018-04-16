Минкультуры увеличило финансирование «Русских сезонов» в Италии

Понедельник, 16 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Минкультуры увеличило финансирование «Русских сезонов» в Италии

Бюджет «Русских сезонов» в Италии складывается из многих источников.

Министерство культуры РФ в этом году увеличило объем финансирования со своей стороны до 300 миллионов рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

«Если мы говорим о бюджете «Русских сезонов», то он складывается из нескольких источников. С одной стороны, это прямые финансовые расходы, которые выделяются по линии минкультуры. В этом году мы смогли существенно увеличить объем финансирования почти до 300 миллионов рублей, правительство пошло нам навстречу с учетом важности этого проекта. Плюс это средства, которые выделяет правительство», - сказал Журавский.

По его словам, Москва и Санкт-Петербург также частично финансируют гастроли своих коллективов, представленных на «Русских сезонах». Часть средств, расходуемых на гастрольную деятельность, уже заложена в бюджет учреждений культуры. Кроме того, принимающая сторона, в частности, итальянские продюсеры, помогает с финансированием российских коллективов, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония открытия «Русских сезонов» в Италии состоялась в середине января в Риме: гости посетили гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. За первые сто дней фестиваля около миллиона человек стали зрителями мероприятий фестиваля. За это время в 19 итальянских городах, среди которых Неаполь, Венеция, Падуя, прошло 34 мероприятия из запланированных 310.

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