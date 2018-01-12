Минувший год стал самым теплым в Испании за последние 50 лет

Средняя температура воздуха находилась на уровне 16,2°C, что стало самым высоким показателем с 1965 года. Уровень осадков, в свою очередь, был на 27% ниже нормы (474 мм), сделав минувший год вторым по степени засушливости за 50 лет.

Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) 10 января опубликовало данные по температурам за прошлый год. Январь 2017-го был холодным, однако за ним последовал теплый февраль, а весной средняя температура воздуха была выше нормы на 1,7 градуса. Летом и осенью также наблюдалось превышение нормы на 1,6 и 0,8 градуса, соответственно. В декабре же температура воздуха была ниже нормы на 0,4 градуса, пишет noticia.ru.

В минувшем году по стране прокатилось несколько волн тепла, которые затронули как континентальную часть, так и острова. Самые высокие температуры были зафиксированы в июле: в Кордобе столбик термометра поднялся до 46,9°C, а в Бадахосе - до 45,4°C.

За всю историю наблюдений только 2005 год был более засушливым, чем 201-й.

Количество осадков незначительно превышало норму лишь на севере Страны Басков, в Наварре и отдельных районах Майорки и Аликанте. На юге страны, а также в Кастилии и Леоне, Каталонии, Арагоне, Валенсии, Галисии, Кастилии-Ла-Манче, Мадриде, на Канарских островах и Ибице количество осадков было на 25% ниже нормы.