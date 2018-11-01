Мировой рейтинг стран и регионов по знанию английского языка

1,3 миллиона респондентов приняли участие в глобальном исследовании EF EPI, отражающем тенденции уровня владения английским языком по всему миру.

Компания EF Education First выпустила свой ежегодный глобальный рейтинг уровня владения английским языком. В 88 странах и регионах в течение года проводились тестирования языковых навыков, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек, не являющихся носителями английского языка.

В четвертый раз за восемь лет Швеция возглавила рейтинг стран по знанию английского языка - EF EPI. На втором месте в этом году оказался лидер прошлого года – Нидерланды, пишет ТАСС.

"Наше исследование EF EPI показывает, что английский продолжает быть одним из важнейших факторов конкурентоспособности. Как на государственном уровне, так и в рамках частных инициатив продолжают инвестироваться средства в повышение языковых компетенций", - делится глава отдела исследований EF, д-р Мин Н. Тран. "С того момента как мы начали публиковать рейтинг EF EPI, он стал ориентиром для многих правительств, компаний и университетов, позволяющим отслеживать тенденции в изучении английского и принимать стратегически верные решения по развитию языковых компетенций в будущем".

Основные результаты EF EPI в этом году:

• Европа остается мировым лидером по уровню владения английским языком: 8 из 10-ти лучших мест в рейтинге принадлежат европейским странам.

• Африка демонстрирует наиболее сильный рост уровня владения английским языком по сравнению с другими регионами. Ведущие страны - Алжир, Египет и ЮАР, где уровень повысился на два или более пунктов.

• Впервые в истории азиатская страна вошла в тройку лучших: это третье место занял Сингапур. Тем не менее в Азии по-прежнему наблюдается большой разрыв в уровне владения английским между между странами с самым высоким и низким уровнем.

• Латинская Америка является единственным регионом, демонстрирующим небольшое общее снижение уровня владения английским языком. При этом разрыв между регионами с самым низким и высоким уровнем владения английским языком является практически незначительным.

• Женщины по-прежнему превосходят мужчин по уровню владения английским языком во всем мире, и этот гендерный разрыв продолжает увеличиваться с 2016 года.

• Страны с более высоким уровнем владения английским языком также успешны и в предоставлении равных политических, экономических и правовых возможностей своим гражданам. В этих странах выше доля девочек, обучающихся в дошкольных учреждениях, и доля женщин, открывающих банковские счета на свое имя.

EF EPI основан на результатах теста EF SET - первого в мире бесплатного стандартизированного английского теста. Тысячи школ, компаний и правительств во всем мире используют EF SET для определения уровня владения английским языком.

Отчет EF EPI 2018 и региональные информационные бюллетени доступны для загрузки по адресу http://www.ef.com/epi.