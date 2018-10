ModaLisboa и новый цикл моды в Португалии

И все это - благодаря договору о сотрудничестве, подписанному недавно ассоциацией ModaLisboa, которая организует ModaLisboa, и Национальной ассоциацией молодых предпринимателей (ANJE), организующей Portugal Fashion в Порту.

«Бета-версия» Недели моды, своего рода стажировка, начнется с 51-го издания ModaLisboa в столице, в период с 11 по 14 октября, и продолжится с 43-м выпуском Portugal Fashion в Порту с 18 по 20 октября. Свои весенние коллеции на будущий сезон продемонстрируют модельеры Alexandra Moura, David Ferreira, Valentim Quaresma, Ricardo Preto, Constança Entrudo, Cia. Marítima, Patrick de Pádua, Aleksandar Protic, Ricardo Andrez, Luís Carvalho, Carolina Machado, Andrew Coimbra, Olga Noronha, Filipe Faísca, Gonçalo Peixoto, Kolovrat и Dino Alves.

«Это новый цикл португальской моды», - заявила директор ModaLisboa Эдуарда Аббоннанза.

Во-первых, стоит отметить конкурс «Новая кровь» («SangueNovo»), предназначенный для финалистов курсов высшего образования в области дизайна и моды национальных и международных школ и молодых «дизайнеров» в начале карьеры.В ходе Недели пройдет первый раунд конкурса, и пять отобранных модельеров получат денежный приз, который позволит им выпустить коллекцию в марте 2019 года.

В «Sangue Novo» участвуют: Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, For all Kind by Saskia Lenaerts, Opiar, Pu Tianqu, Rita Carvalho, The Co. Re, Víctor Huarte, Vítor Antunes.

Коллекции участников будут представлены на коллективном дефиле в пятницу, 12 октября, в павильоне Carlos Lopes.

В этом выпуске, помимо конкурентов SangueNovo, впервые участвуют пять «модельных иллюстраторов» с Workstation - António Castro, Cristina Real, Filipe Augusto, João Oliveira и Tiago Loureiro.Это молодые дизайнеры, которые вышли из «Новой крови» или учились в других школах, которым еще нужно практиковаться. Презентация предложений этих юных талантов запланирована на четверг, 11 октября, в Estufa Fria (Parque Eduardo VII). Показу будут предшествовать традиционные дебаты «Fast Talks», которые в этом году пройдут под темой «Street X Fashion», «отражающей влияние уличной одежды в модном дизайне».

Отметим, что как на «Workstation», так и на «FastTalks» вход - свободный.