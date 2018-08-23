Модель из Азербайджана продаст девственность на радость маме

Четверг, 23 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модель из Азербайджана продаст девственность на радость маме

Азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде решила продать девственность, чтобы обеспечить свое будущее.

Соответствующее объявление она разместила на специальном сайте Cinderella Escorts, сообщает местное отделение агентства Sputnik.

В видеоролике, прикрепленном к посту, модель рассказала о мотивах своего поступка. По словам Мамедзаде, на вырученные деньги она собирается купить дом, в котором могла бы жить вместе с матерью.

«До сих пор моя мама делала все для меня, и теперь моя очередь сделать так, чтобы она гордилась мной», — пояснила девушка.

Она также добавила, что хотела бы путешествовать с ней по всему миру, переехать в США и продолжить модельную карьеру. Кроме того, Мамедзаде намерена открыть приют для бездомных собак.

Стартовая цена, по условиям сайта, 100 тысяч евро, но сумма сделки может измениться. Выигравший аукцион человек проведет с девушкой ночь в любом из отелей Германии.

Как отмечает агентство, Мамедзаде сейчас живет и работает в Турции, сотрудничает с агентством Brave Model Management, принимает участие во многих модных показах зарубежных брендов и рекламных роликах.

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