Модель показала бюстгальтер за миллион долларов

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модель показала бюстгальтер за миллион долларов

Victoria’s Secret назвал имя модели, которая будет демонстрировать новый бюстгальтер Dream Angels Fantasy Bra на традиционном показе бренда в 2018 году.

Шоу состоится в четверг, 8 ноября, однако фотографии топа уже появились в сети.

Fantasy Bra представит 29-летняя шведская модель Эльза Хоск. Во время показа девушка выйдет на подиум в бюстгальтере, украшенном 2100 кристаллами Swarovski. Его стоимость составляет один миллион долларов. По данным издания, на создание вещи мастерам потребовалось около 930 часов.

«Это самый красивый Fantasy Bra из всех, какие я только видела. Он крутой, очень простой, современный и такой сияющий. Если бы я сама разрабатывала его дизайн, я бы сделала его именно таким», — восхищается Хоск.

Впервые бренд Victoria’s Secret представил бюстгальтер Fantasy Bra в 1996 году. Тогда его стоимость составила три миллиона долларов. С тех пор каждый год компания представляет новую версию топа, а для его демонстрации выбирается новый «ангел» Victoria’s Secret.

В апреле мусульманки устроили погром в магазине нижнего белья Victoria’s Secret в борьбе за бюстгальтер, на который была объявлена скидка. Очевидцы сняли на видео, как женщины в паранджах пробиваются сквозь стеклянные стены магазина, не вытерпев ожидания в длинной очереди снаружи здания.

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