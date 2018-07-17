Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме

Вторник, 17 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме

Модель вышла на подиум, кормя грудью пятимесячного ребенка, на показе купальников во Флориде, США.

Мара Мартин стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Она демонстрировала золотой бикини, который сняла с одного плеча, чтобы покормить свою дочь Арию. На голове девочки были синие наушники, защищающие ее от громких звуков и музыки.

«Все мои знакомые знают, что это было моей давней мечтой. Не могу поверить, что мы с дочерью появились в заголовках, и я показываю то, что делаю каждый день», - прокомментировала свой выход Мартин и добавила, что надеется приучить общественность к виду кормящих матерей.

Показ прошел в воскресенье, 15 июля. Его открывала 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом. Спортсменка потеряла правую ногу восемь лет назад из-за остеосаркомы.

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