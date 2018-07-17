Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме

Мара Мартин стала одной из 16 женщин, выбранных для участия в шоу журнала Sports Illustrated. Она демонстрировала золотой бикини, который сняла с одного плеча, чтобы покормить свою дочь Арию. На голове девочки были синие наушники, защищающие ее от громких звуков и музыки.

«Все мои знакомые знают, что это было моей давней мечтой. Не могу поверить, что мы с дочерью появились в заголовках, и я показываю то, что делаю каждый день», - прокомментировала свой выход Мартин и добавила, что надеется приучить общественность к виду кормящих матерей.

Показ прошел в воскресенье, 15 июля. Его открывала 23-летняя сноубордистка Бренна Хукаби с протезом. Спортсменка потеряла правую ногу восемь лет назад из-за остеосаркомы.