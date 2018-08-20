Модель с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты

Конкурс Ultimate Beauty Of The World проходил в городе Портадаун 18 августа. 19-летняя Кейт Грант (Kate Grant) получила корону победительницы в номинации «подростки», обойдя 39 конкуренток.

«Я была в шоке. Моя семья поддерживала меня и плакала. Моя мечта — вдохновить и заставить поверить в себя молодых людей с синдромом Дауна и другими заболеваниями — осуществилась», — заявила счастливая Грант.

Мать Кейт Дирдре отметила, что очень рада за дочь: «Я знала, что она очарует судей, но больше всего я горжусь тем, как Кейт поддерживала других участниц и помогала им». Ирландка призналась, что доктора делали мрачные прогнозы о будущем дочери: говорили, что она не сможет читать, ее словарный запас будет сильно ограничен и она не сможет поддерживать разговор.

До участия в конкурсе Грант принимала участие в неделе моды в Белфасте, а также снималась для рекламы бутиков в родном городе Кукстаун. Она планирует продолжить модельную карьеру, а также заниматься социальной работой и благотворительностью.

Мероприятие проводила благотворительная организация Make-A-Wish. В конкурсе могли принять участие любые девушки, независимо от их «форм и размеров», а также наличия опыта в модельной карьере.