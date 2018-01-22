Модель унизила людей с онкологией

Понедельник, 22 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модель унизила людей с онкологией

Люди, страдающие от онкологических заболеваний, разозлились на американскую актрису и модель Эмили Ратаковски за высказывание о хороших волосах.

Соответствующие комментарии они публикуют под ее фотографией в Instagram.

Неделю назад модель стала лицом марки средств для волос Kérastase, тогда она опубликовала снимок с объемной укладкой на голове. «Я очень рада, что стала новым лицом Kérastase! Добро пожаловать в дни идеальных волос», - написала она в описании изображения. Ранее в подписи также присутствовали слова о том, что волосы - это воплощение женственности.

Пользователи назвали Ратаковски ужасной и отметили, что девушки, которые борются с раком и проходят химиотерапию, не теряют свою женственность, несмотря на отсутствие волос. «Есть более важные вещи, чем уход за волосами, красивая прическа и реклама косметики. Например, здоровье», - заявил пользователь kevinsandsphoto.

11 января сообщалось, что Ратаковски стала лицом компании Kérastase. На черно-белом снимке с фотосессии для бренда, который она опубликовала в профиле, модель позирует без одежды.

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