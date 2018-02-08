Модели отвоевали право не демонстрировать наготу

Новое правило ввели Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) и Model Alliance.

«В этом сезоне мы решили предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасные условия труда и проявить уважение к моделям, предоставив им закрытые раздевалки на бэкстейдже показов», - прокомментировала Сара Зифф (Sara Ziff), основательница Model Alliance.

Ранее на Неделе моды в Нью-Йорке, как и на других неделях моды, модели были вынуждены раздеваться на бэкстейдже в присутствии множества посторонних лиц, что нарушало их право на частную жизнь и провоцировало приставания и харрасмент. Кроме того, фотографы, находящиеся за кулисами, без разрешения снимали раздетых манекенщиц и затем публиковали снимки.

В январе 2018 года американская супермодель Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах Пола Марчиано, креативного директора и соучредителя марки Guess. В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.