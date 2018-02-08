Модели отвоевали право не демонстрировать наготу

Четверг, 08 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модели отвоевали право не демонстрировать наготу

Впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки.

Новое правило ввели Совет модных дизайнеров Америки (Council of Fashion Designers of America) и Model Alliance.

«В этом сезоне мы решили предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить безопасные условия труда и проявить уважение к моделям, предоставив им закрытые раздевалки на бэкстейдже показов», - прокомментировала Сара Зифф (Sara Ziff), основательница Model Alliance.

Ранее на Неделе моды в Нью-Йорке, как и на других неделях моды, модели были вынуждены раздеваться на бэкстейдже в присутствии множества посторонних лиц, что нарушало их право на частную жизнь и провоцировало приставания и харрасмент. Кроме того, фотографы, находящиеся за кулисами, без разрешения снимали раздетых манекенщиц и затем публиковали снимки.

В январе 2018 года американская супермодель Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах Пола Марчиано, креативного директора и соучредителя марки Guess. В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

Последние новости

    • Новый отель португальского футболиста

      Стало известно место в Мадриде, где Криштиану Роналду откроет свой отель.

      Подробнее

    • Португалия: компенсации уволенным работникам

      Обнародован вердикт Верховного суда.

      Подробнее

    • Будущее испанского бокса

      В испанском боксе появилось юное дарование, которому прочат большое будущее.

      Подробнее

    • У жителей Испании изъяли предметы интерьера из лап и бивня слона

      Гражданская гвардия изъяла у двух жителей Толедо несколько декоративных элементов, которые были изготовлены из частей тела африканского слона.

      Подробнее

    • Электронные «татуировки» для фруктов разработали в Италии

      Ученые из Италии создали электронные «тату» для продуктов питания.

      Подробнее

    • Италия: скоро будут доступны публике Центральные Термы

      Еще один участок археологического парка Помпей скоро откроется для публики.

      Подробнее

    • Австралиец принял смертельно опасную змею за зарядку от телефона

      Житель австралийского города Блэргори принял смертельно ядовитую змею за зарядку от телефона.

      Подробнее

    • Модели отвоевали право не демонстрировать наготу

      Впервые в истории Недели моды в Нью-Йорке манекенщицы добились права на отдельные раздевалки.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!