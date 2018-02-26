Модный бренд вернул грид-герлз

Модели, в том числе Джиджи Хадид, были одеты как грид-герлз - девушки, сопровождающие соревнования «Формулы-1». На них были топы-бандо с символикой автогонок, облегающие кожаные брюки ярких цветов с молниями, защитные козырьки и платья с принтом на гоночную тему. Мужчины были одеты в яркие футболки и одежду спортивного покроя.

Дефиле проходило в формате see-now, buy-now: вещи с подиума можно было заказать сразу после показа.