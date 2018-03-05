Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

Понедельник, 05 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

4 марта в Париже Balenciaga представил новую коллекцию.

Спереди на одежде французский бренд напечатал номер телефона своей горячей линии на желтом фоне, сообщает The Cut.

Если позвонить по номеру, можно услышать приветствие робота, а затем перечень из 20 вопросов с вариантами ответа о личных предпочтениях, например, о размере одежды, любимом цвете и времени года.

Кроме того, в соцсетях обсуждают заботу дома Balenciaga о здоровье своих моделей. Например, в Telegram-канале Golden Chihuahua написали, что девушкам выдали памятку о здоровом питании, которое модный дом обязался предоставлять им во время работы.

Также были указаны адреса электронной почты, куда модели могут присылать все возникшие у них вопросы и жалобы.

В феврале 2018 года обувь марки Crocs на высокой платформе из коллекции Balenciaga x Crocs была полностью распродана на стадии предзаказа. Сандалии из синтетического материала с пестрыми значками-клипсами, выпущенные французским модным домом Balenciaga и его креативным директором Демной Гвасалия в коллаборации с Crocs и показанные на дефиле сезона весна-2018, вызвали ажиотаж у поклонниц бренда.

Последние новости

    • Португалия: назван претендент на победу в «Евровидении-2018»

      Букмекеры назвали представительницу Эстонии Элину Нечаеву вероятным победителем конкурса «Евровидение-2018».

      Подробнее

    • «Автомобили года» в Португалии

      Жюри в составе 17 журналистов определило лучших из лучших.

      Подробнее

    • Шопинг-туризм в Испании в 2017 году вырос на 26%

      Доходы от шопинга туристов в Испании в 2017 году выросли на 26% по сравнению с предыдущим годом.

      Подробнее

    • Испания: ночные клубы Марбельи начали принимать биткоины

      Olivia Valere стал первым ночным клубом в Марбелье, где были установлены терминалы для оплаты с помощью криптовалюты.

      Подробнее

    • Италия: в Милане состоится фестиваль пива

      С 22 по 25 марта в Милане состоится традиционный фестиваль пива.

      Подробнее

    • Италия: авиакомпания Meridiana переименована

      Частная итальянская авиакомпания Meridiana получила название Air Italy.

      Подробнее

    • Доказано нарушение законов физики в черных дырах

      Математики нашли условие существования голых сингулярностей в черных дырах, в которых нарушаются законы физики.

      Подробнее

    • Модный дом устроил горячую линию прямо на показе

      4 марта в Париже Balenciaga представил новую коллекцию.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!