Молчаливая кухарка из Китая обрела мировую славу

Среда, 07 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Молчаливая кухарка из Китая обрела мировую славу

На YouTube набирает популярность китайский канал под названием «Семь слив» (李子柒).

Героиня роликов - молодая девушка - молча занимается делами под успокаивающую музыку, сообщает Mashable.

Все опубликованные 34 ролика посвящены бытовым делам, однако китаянка совсем не использует современные технологии и электрические приборы. Например, девушка сшила платье при помощи старинной швейной машинки с педалью. Героиня видео создает бумагу, макияж из цветов и даже натуральную краску для платья, а также много готовит.

Поклонники блогера предполагают, что она живет в глубокой провинции. Успокаивающие ролики собирают более 100 тысяч просмотров каждый, несмотря на то, что ни в самих записях, ни в комментариях нет никаких инструкций, чтобы пользователи могли повторить ее рецепты самостоятельно.

Автор блога также популярна в китайской соцсети Weibo: на нее подписано более миллиона человек. Канал на YouTube она завела  только в августе 2017 года. За это время ее ролики посмотрели почти 6,5 миллиона раз.

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