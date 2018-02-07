Молчаливая кухарка из Китая обрела мировую славу

Героиня роликов - молодая девушка - молча занимается делами под успокаивающую музыку, сообщает Mashable.

Все опубликованные 34 ролика посвящены бытовым делам, однако китаянка совсем не использует современные технологии и электрические приборы. Например, девушка сшила платье при помощи старинной швейной машинки с педалью. Героиня видео создает бумагу, макияж из цветов и даже натуральную краску для платья, а также много готовит.

Поклонники блогера предполагают, что она живет в глубокой провинции. Успокаивающие ролики собирают более 100 тысяч просмотров каждый, несмотря на то, что ни в самих записях, ни в комментариях нет никаких инструкций, чтобы пользователи могли повторить ее рецепты самостоятельно.

Автор блога также популярна в китайской соцсети Weibo: на нее подписано более миллиона человек. Канал на YouTube она завела только в августе 2017 года. За это время ее ролики посмотрели почти 6,5 миллиона раз.