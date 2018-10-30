Монголам запретили Хеллоуин

Вторник, 30 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Монголам запретили Хеллоуин

В Монголии власти запретили отмечать Хеллоуин в школах. 

Они опасаются, что быстрое экономическое развитие страны приведет к чрезмерному заимствованию элементов западной культуры и вырождению местной буддистской традиции.

В директиве, которую направили во все учебные заведения страны, говорится о жалобах родителей на то, что во время праздника дети просят сделать для них костюмы и собирают деньги. В документе подчеркивается, что Хеллоуин не является официальным праздником в Монголии, поэтому школы не должны организовывать никаких мероприятий.

Как отмечает агентство, в столице Монголии Улан-Баторе в последние годы День Всех Святых стал популярным событием. «У нас специализированная школа с английским уклоном, поэтому мы отмечали Хеллоуин», — пояснила социальный работник одной из столичных школ. Она сказала, что некоторые дети слишком вживаются в роль, и праздник может повлечь за собой негативные последствия. «Поэтому мы решили, что отмечать его не будем», — добавила женщина.

Монгольское правительство активно пытается модернизировать экономику и привлечь иностранные инвестиции после того, как страна перестала быть коммунистической в 1990 году. В связи с этим появились опасения, что традиционная буддистская и кочевническая культура может отойти на второй план.

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