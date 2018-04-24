Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи с убитой внучкой

Как пишет New York Post, об этом стало известно в ходе суда над бывшим молодым человеком Хайнс Ламаром Дэвенпортом, обвиняемом в убийстве девушки. По словам адвоката Дэвенпорта, Хайнс рассказала своему бойфренду и другим, что ее дед вступил с ней в неподобающие сексуальные отношения. Деталей адвокат не уточнила, но представила заявление психотерапевта Дэвенпорта, который утверждает, что его пациент часто жаловался на ссоры с Хайнс из-за ее неверности.

Впервые сообщения о возможной сексуальной связи Фримена со сводной внучкой появились в 2009 году. Позже в Сети начала распространяться информация о том, что актер собрался жениться на девушке. Однако и Фримен, и Хайнс опровергали эти сообщения, пишет ntv.ru.

Сводная внучка Моргана Фримена была убита в 2015 году на одной из улиц Манхэттена. 33-летней актрисе нанесли несколько ножевых ранений. По данным следствия, девушку убил находившийся в состоянии наркотического опьянения Ламар Дэвенпорт.

Идена Хайнс приходилась внучкой первой жене Моргана Фримена Джаннет Бредшоу. Несмотря на отсутствие кровных уз, звезда Голливуда и начинающая актриса были близки и даже вместе выходили в свет.