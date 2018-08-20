Мошки наводнили Испанию

После контакта с этими насекомыми тысячам человек в Испании понадобилась медицинская помощь. В прошлом году в Арагоне 28,5 тысяч человек обратились к врачу из-за укусов мошек.

Специалисты отмечают, что улучшение качества очистки вод в испанских реках действует необычным образом на мошек и способствует их адаптации. В последнее время на насекомых жалуются жители столичного пригорода Бутарке, стоящего на берегу реки Мансанарес, пишет noticia.ru.

Мошки способны убить животное небольшого размера, например, мышь или птицу. В Европе, в отличие от других частей света, мошки не переносят опасных заболеваний, но их укусы могут быть болезненными и вызывать аллергическую реакцию. Мошка отличается тем, что она кусает, а не жалит, в связи с чем на теле остается заметный след, который может достигать нескольких сантиметров, вызывать отек и зуд. Как поясняют специалисты, при укусе мошка надрезает небольшой участок кожи и впрыскивает слюну, содержащую обезболивающие и препятствующие свертыванию крови вещества. Это дает ей возможность некоторое время сосать кровь таким образом, чтобы жертва этого не заметила. При тяжелой аллергической реакции может потребоваться госпитализация.

В отличие от других летающих насекомых, мошка активна днем и способна залезать под одежду, чтобы добраться до цели.