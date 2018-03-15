Москва заняла шестое место в европейском рейтинге городов будущего

Москва заняла шестое место в рейтинге европейских городов будущего. Это следует из исследования Foreign Direct Investment Intelligence (FDI) 2018-2019 (есть в распоряжении редакции).

FDI (входит в Financial Times Group) составляет рейтинги городов и регионов мира с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Эксперты оценивают более сотни критериев, в том числе экономический потенциал, эффективность затрат, уровень развития деловой среды, транспортную доступность, валовой внутренний продукт городов, продолжительность жизни, количество жителей с высшим образованием, развитие дорожной и железнодорожной инфраструктуры, доступность аренды офисных помещений, интернета и многие другие.

Среди европейских столиц Москва заняла пятое место, а среди городов Восточной Европы - первое, следует из публикации. По уровню жизни и объему человеческого капитала Москва оказалась на второй строчке рейтинга, уступив только Лондону. По привлекательности для ведения бизнеса среди европейских городов столица России заняла пятую позицию, отмечено в релизе.

Другие города России тоже попали в списки лидеров FDI. Так, по эффективности затрат среди городов России были отмечены Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Ярославль, Калининград.

В рейтинге европейских регионов российский Центральный округ оказался на 14-м месте в общем списке и на первом - в Восточной Европе, сообщил FDI. В топ-10 регионов по эффективности затрат регионы России заняли семь позиций (все, кроме третьей, девятой и десятой), посчитали аналитики, пишет rbc.ru.

Россия часто попадает в европейские и мировые рейтинги, связанные с недвижимостью и городской инфраструктурой. В прошлом году Россия вошла в топ-10 стран мира по совокупной стоимости недвижимости, заняла 24-е место по темпам роста цен на жилье и оказалась на второй позиции по объему строительства ТЦ.