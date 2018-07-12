Моуринью хотел бы поработать со сборной Португалии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что в будущем хотел бы поработать с национальной сборной Португалии на международном турнире, передает RT.

Ранее португалец заявил, что Россия пробудила в нем желание поработать тренером сборной.

«Конечно, я хотел бы работать со своей страной. Когда и выиграл Лигу чемпионов с «Порту», эмоции отличались от тех, что было потом с «Интером». Я не знаю, когда я возглавлю национальную команду, но это обязательно случится», - подчеркнул специалист.

Контракт Моуринью с «красными дьяволами» действует до 2020 года, пишет gazeta.ru.