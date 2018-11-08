Моуринью спровоцировал конфликт в Италии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ушёл от ответа на вопрос, почему он приложил руку к уху после победы над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, пишет russian.rt.com.

Моуринью спросил журналиста, понимает ли он по-итальянски. Получив отрицательный ответ, Жозе посоветовал ему обратиться за переводом в Футбольную ассоциацию Англии.