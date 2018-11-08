Моуринью спровоцировал конфликт в Италии

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Моуринью спровоцировал конфликт в Италии

Моуринью подразнил болельщиков «Ювентуса».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ушёл от ответа на вопрос, почему он приложил руку к уху после победы над туринским «Ювентусом» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, пишет russian.rt.com.

Моуринью спросил журналиста, понимает ли он по-итальянски. Получив отрицательный ответ, Жозе посоветовал ему обратиться за переводом в Футбольную ассоциацию Англии.

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