Movistar, Orange и Vodafone теряют абонентов в Испании

В апреле MásMóvil и другие так называемые виртуальные мобильные операторы привлекли больше новых абонентов, чем три крупных мобильных бренда, Movistar, Orange и Vodafone, вместе взятые. Таким образом, на долю компании MásMóvil (с ее дочерними брендами Yoigo, Pepephone и LlamaYA) пришлось 91,6% всех новых клиентов, заключивших договоры на услуги фиксированного широкополосного интернета в Испании, согласно данным Национального агентства по вопросам рынков и конкуренции.

Из 46 800 новых абонентов широкополосного интернета 42 900 заключили договора с MásMóvil. Среди трех крупнейших операторов только Movistar с 1200 новыми абонентами добился положительной динамики прироста клиентов. Orange и Vodafone, в свою очередь, «ушли в минус» на 1900 и 4500 абонентов, пишет espanarusa.com.

На рынке мобильной связи компании MásMóvil также не оказалось равных. В апреле она подключила 159 000 новых абонентов, в то время как Movistar потерял 30 170. Orange лишился 28 700, а Vodafone - 23 930. Виртуальные операторы мобильной связи, не имеющие собственной сетевой инфраструктуры, такие как DigiMobil, привлекли 42 860 новых пользователей.

Клиенты стали чаще менять мобильных операторов благодаря процедуре переноса номера. В апреле 590 269 мобильных номеров сменили операторов. Это на 50,8% больше объема, зарегистрированного за тот же месяц прошлого года.