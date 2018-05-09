Можно ли внести в IRS расходы на кондоминиум?
Эти расходы можно внести в IRS только в тех случаях, когда недвижимость сдана в аренду.
Также следует подчеркнуть, что расходы нужно внести в Quadro 5A Anexo F ВРУЧНУЮ.
Дело в том, что администрация кондоминиума не обязана выдавать счета-фактуры, для подтверждения оплаты выдаются только квитанции. Таким образом, расходы, связанные с оплатой кондоминиума, не отображаются на платформе электронных счетов (e-fatura).
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