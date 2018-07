Мускатные вина - на фестивале в Риме: выбирай на вкус!

Они тематические и каждый раз посвящены определенному виду вина или региону. Так, в престижном отеле Savoy в центре Рима прошел Festival Moscato in Tour by Go Wine 2018 - дегустация вин из мускатного винограда со всей Италии. К примеру, на севере производят знаменитое игристое вино Moscato d'Asti. Если для производства Asti Spumante разрешено использовать виноград, собранный одновременно во всех 52 коммунах одноименной зоны, то Moscato d’Asti нередко является продуктом одного виноградника. Винодельческая зона Asti - одна из крупнейших в итальянском Пьемонте.

Она включает в себя более 50 коммун в южных провинциях региона. Общая площадь виноградников составляет почти 10 тысяч гектаров, что вшестеро превышает территорию зоны Бароло и в 16 раз - Барбареско.

На юге из мускатного винограда делают, как правило, десертные вина, более густые, сладкие и крепкие. Самые знаменитые - это Passito di Pantelleria с самого южного итальянского острова Пантеллерия. Зиббибо происходит от арабского zabīb, т.е. «изюм». Именно так называется сорт винограда (другое название - мускат александрийский), из которого делают и одноименное сладкое вино.

Одними из известнейших производителей десертных мускатных вин на Сицилии является Cantina Intorcia, вина которой можно перепробовать, посетив ее погреба в городе Марсала. В любимом россиянами регионе Апулия в районе красивого города Трани на побережье тоже производится мускат - Moscato di Trani. Его изготавливают несколько виноделен, но самое выдающееся из них Estasi - Игристое, произведенное классическим методом шампенуа и пассито-дессерное той же фирмы.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОТБОР

Специфический аромат мускатных вин обусловлен ароматическими соединениями, сосредоточенными в кожице ягод и верхних слоях мякоти. Большинству мускатов присущ аромат чайной розы, медовые, изюмные тона. Игристые мускаты характеризуются

ароматами липы, акации, розы.

Вместе с тем, в производстве мускатных вин есть существенная трудность: вышеперечисленные ароматические вещества имеют явный горький вкус, и при отсутствии в вине остаточного сахара он становится очевидным недостатком. Поэтому для изготовления сухих мускатных вин ответственные производители подбирают определенные виды муската.

Кстати, в России мускатные вина настолько популярны, что один из производителей этого вина был выкуплен российским магнатом.

Ирина Раскина