Мусульманин остановился в Испании на трассе, чтобы помолиться

В 17-секундном ролике видно, как неизвестный, предположительно последователь ислама, расположился на коврике позади машины серебристого цвета и совершает молитву.

Где именно были сделаны кадры неизвестно. Видео появилось в Facebook на странице группы N332, посвященной дорожному движению в Испании. В комментариях к публикации пользователи отмечали, что такое поведение на дороге недопустимо и может стать причиной аварии. Некоторые при этом подчеркивали, что уважают чужую религию, пишет noticia.ru.