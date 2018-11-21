Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека

Все это время мужчину слушала только жена.

73-летний Торп рассказал, что буквально влюбился в радиовещание после прослушивания пиратских станций в 60-х годах прошлого века. Когда государство объявило их вне закона, мужчина решил бороться с режимом и запустил собственное вещание под названием Radio 77.

У Торпа не было лицензии, что не мешало ему транслировать музыку популярных поп-исполнителей, рассказывать местные новости и озвучивать ненастоящие рекламные объявления. Все это слышала лишь его жена. Однако, когда ее не было дома, радиоведущий не останавливал эфиры.

Однажды из-за шума в сарае соседи пожаловались на Торпа в полицию. Виновник воспользовался ситуацией и взял интервью у стражей правопорядка.

После долгих лет непрерывной работы радиоведущему наконец улыбнулась удача. О нем вспомнили сотрудники «Би-би-си»: в 1974 году о стараниях мужчины рассказывали создатели программы Nationwide. Отрывок программы был опубликован на странице BBC Archive в Twitter.

Вскоре после публикации твита редакторы «Би-би-си» пригласили Торпа вести часовой радиоэфир на станции Three Counties. Записи будут транслироваться на несколько графств Великобритании во время рождественских праздников.

«Это очень приятно. Впервые в жизни я потерял дар речи», — сказал Торп, когда услышал о предложении о работе.