Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека

Среда, 21 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мужчина 44 года вел радиоэфиры из сарая ради одного человека

Британец Эрик Торп 44 года подряд вел собственное радиошоу из сарая.

Все это время мужчину слушала только жена.

73-летний Торп рассказал, что буквально влюбился в радиовещание после прослушивания пиратских станций в 60-х годах прошлого века. Когда государство объявило их вне закона, мужчина решил бороться с режимом и запустил собственное вещание под названием Radio 77.

У Торпа не было лицензии, что не мешало ему транслировать музыку популярных поп-исполнителей, рассказывать местные новости и озвучивать ненастоящие рекламные объявления. Все это слышала лишь его жена. Однако, когда ее не было дома, радиоведущий не останавливал эфиры.

Однажды из-за шума в сарае соседи пожаловались на Торпа в полицию. Виновник воспользовался ситуацией и взял интервью у стражей правопорядка.

После долгих лет непрерывной работы радиоведущему наконец улыбнулась удача. О нем вспомнили сотрудники «Би-би-си»: в 1974 году о стараниях мужчины рассказывали создатели программы Nationwide. Отрывок программы был опубликован на странице BBC Archive в Twitter.

Вскоре после публикации твита редакторы «Би-би-си» пригласили Торпа вести часовой радиоэфир на станции Three Counties. Записи будут транслироваться на несколько графств Великобритании во время рождественских праздников.

«Это очень приятно. Впервые в жизни я потерял дар речи», — сказал Торп, когда услышал о предложении о работе.

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