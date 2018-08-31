Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама

Пятница, 31 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама

Мужчина напал с ножом на пассажиров на центральном вокзале Амстердама, после чего был подстрелен сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом говорится в пятницу, 31 августа, на сайте полиции города.

Как отмечается, ножевые ранения получили два человека. В больницу для оказания помощи направили как жертв, так и самого преступника.

В настоящее время на месте ведутся следственные действия, часть вокзала перекрыта. Что стало причиной произошедшего, пока не сообщается.

По данным NLTimes, два человека сначала начали драться на одной из платформ. Затем один из них достал нож. В результате полиция была вынуждена нейтрализовать нападавшего, выстрелив в него. Мужчина находится в больнице под арестом.

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