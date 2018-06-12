Мужчина похоронил отца в роскошном внедорожнике

Вторник, 12 Июнь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мужчина похоронил отца в роскошном внедорожнике

Нигериец по имени Азубуике (Azubuike) похоронил своего отца в новом автомобиле вместо гроба.

Богатый сын решил купить для этих целей новую BMW за 66 тысяч фунтов стерлингов из местного автосалона. Азубуике еще при жизни отца обещал подарить ему «быстрый» автомобиль, однако не успел. Поэтому он захотел почтить память родственника необычным способом.

Фотография с похорон получила вирусную популярность и быстро разошлась по соцсетям: многие пользователи впервые видели, чтобы вместо гроба в землю закапывали роскошный внедорожник с телом внутри. Тем не менее некоторые пользователи сети были возмущены тратой огромных денег ради похорон. по их мнению, такой суммой можно было распорядиться намного лучше.

«Если вы хорошо зарабатываете, купите машину родителям, пока они еще живы, и похороните их в приличном гробу. А это просто глупое хвастовство», - заявили комментаторы из Нигерии. Другие назвали Азубуике безумным эгоистом.

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