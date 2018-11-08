Мужчина потребовал в суде омолодить его

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Мужчина потребовал в суде омолодить его

Предприниматель из Нидерландов Эмиль Рательбанд подал иск в суд с требованием позволить ему указать в документах меньший, чем на самом деле, возраст.

По его словам, если трансгендерам разрешено указывать другой пол, то он должен иметь право указывать другой возраст.

Рательбанду 69 лет, но он чувствует себя на 20 лет моложе. К тому же врачи оценили состояние его организма на 45 лет.

Мужчина обратился к местным чиновникам с просьбой поменять его возраст в паспорте на 49, но ему отказали. В результате Рательбанд направился в суд восточной голландской провинции Гелдерлан с требованием оспорить отказ.

Сокращение возраста увеличит его шансы в Tinder, рассчитывает мужчина. «Когда я нахожусь на Tinder и указываю, что мне 69, я не получаю ответа», — сетует Рательбанд.

Возраст в паспорте вносит и другие ограничения в его жизнь. «Когда мне 69 лет, я ограничен. Если мне 49, я могу купить новый дом, поехать на другой машине. Я могу еще больше работать», — добавляет мужчина.

Он утверждает, что постоянно чувствует дискриминацию по возрастному принципу. Компании больше не хотят нанимать его в качестве консультанта. Рательбанд также полагает, что окажет услугу правительству страны, поскольку государству не придется платить ему пенсию.

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