Мужчина в Португалии прыгнул со скалы и разбился

На кадрах видно, одновременно со скалы прыгают два мужчины, однако у одного из них не открывается парашют, и он падает на камни с большой высоты.

Местные правоохранительные органы отметили, что погибшим оказался 50-летний житель Германии, он погиб на месте после падения на камни пляжа, пишет ren.tv.

Скалы Назаре в Португалии являются популярным местом среди парашютистов, однако в 2013 году на этом месте погиб 29-летний мужчина из Швеции, у которого не раскрылся парашют.