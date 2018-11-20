Мужчина в Португалии прыгнул со скалы и разбился
В Португалии мужчина погиб после прыжка со скалы в 95 метров, у него не раскрылся парашют.
На кадрах видно, одновременно со скалы прыгают два мужчины, однако у одного из них не открывается парашют, и он падает на камни с большой высоты.
Местные правоохранительные органы отметили, что погибшим оказался 50-летний житель Германии, он погиб на месте после падения на камни пляжа, пишет ren.tv.
Скалы Назаре в Португалии являются популярным местом среди парашютистов, однако в 2013 году на этом месте погиб 29-летний мужчина из Швеции, у которого не раскрылся парашют.
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