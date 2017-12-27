Мужчинам предложили облачиться в шелковые радужные куртки

Среда, 27 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

Мужчинам предложили облачиться в шелковые радужные куртки

Французский модный дом Saint Laurent выпустил в мужской коллекции сезона весна-2018 цветной бомбер из шелка с радужными переливами.

В куртке три застегнутых на молнии кармана, ворот и манжеты выполнены из трикотажной резинки. Краска нанесена на ткань по традиционной технологии «вареного шелка», чем достигаются плавные радужные переливы цвета.

В декабре немецкая марка женской одежды Namilia начала прием заказов на откровенные костюмы для мотокросса.

Комплект состоит из велюровых брюк свободного кроя с заниженной талией, открывающей живот, и короткой облегающей велюровой куртки на молнии.

Одежда декорирована надписями Feel the Heat («Почувствуй жару») и логотипом марки. Модели в розовом, фиолетовом и светло-голубом цвете с черными вставками уже доступны для заказа в интернет-магазине бренда; доставка начнется с 1 февраля 2018 года. Цена куртки - 170 евро, брюк - 190 евро.

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