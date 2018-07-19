Мужчины часто путешествуют в Португалию

Четверг, 19 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Мужчины часто путешествуют в Португалию

Стало известно, куда туристы чаще всего отправляются в одиночку.

C 2015 года популярность путешествий в одиночку выросла на 42%, при этом, число женщин, отдающих предпочтение такому формату отдыха, растет быстрее, чем мужчин, сообщает Travel Daily News.

В список стран, которые чаще всего выбирают путешественницы-женщины, вошли Македония, Люксембург, Египет, Албания и Финляндия. Мужчины, отдыхающие в одиночку, выбирали Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Молдавию, Израиль и Португалию, пишет РИА Новости.

Увеличение числа путешественников, выбирающих отдых наедине с собой, может быть связано с развитием технологий, например, приложений, позволяющих легко найти место назначения, или с увеличением числа тех, кто работает удаленно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Мужчины часто путешествуют в Португалию

      Стало известно, куда туристы чаще всего отправляются в одиночку.

      Подробнее

    • Португалия: средства на стерилизацию - из госбюджета?

      На пленарном заседании в парламенте вновь обсуждается вопрос о стерилизации брошенных животных.

       

      Подробнее

    • Ревнивая испанка зарезала своего возлюбленного

      28-летняя жительница Астурии задержана по подозрению в убийстве своего партнера.

      Подробнее

    • Испания: в Пиренеях под открытым небом открылся музей

      В Природном парке Альто-Пиринео в Льейде на прошлой неделе открылся первый музей под открытым небом, рассказывающий о местном геологическом наследии.

      Подробнее

    • Мускатные вина - на фестивале в Риме: выбирай на вкус!

      Go Wine организует многочисленные дегустации и эногастрономические фестивали по всей стране.

      Подробнее

    • Италия: ученые показали подводный мир Сицилии

      Ученые, которые отправились в подводную экспедицию, показали красоту коралл в подводных вулканах итальянского острова Сицилия.

      Подробнее

    • Мужчина прыгнул с водопада во время съемок рэп-клипа

      Мужчина утонул после прыжка с водопада в Эквадоре во время съемок клипа рэпера Don Day.

      Подробнее

    • Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма

      Маркетинговая компания Vibes Media из Чикаго подала в суд на Ким Кардашьян за копирование дизайна их логотипа для флакона новых духов KKW Beauty.

       

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda