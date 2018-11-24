Мужская вещь из прошлого века вновь стала трендом

Первыми одежду из флиса начали выпускать американские компании Malden Mills и Patagonia в 1979 году. Сегодня подобные вещи представлены у множества марок, в частности, Neighborhood, Carhartt и Penfield.

Стилисты рекомендуют мужчинам комбинировать флисовую куртку с зауженными джинсами, рубашками из плотных тканей и массивными ботинками, а «самым смелым» предложили надевать ее под пиджак.

Отмечается, что флис может послужить экологичной и доступной альтернативой кашемиру.