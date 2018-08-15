МВД Италии заявило о снижении легальной и нелегальной миграции

Среда, 15 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

МВД Италии заявило о снижении легальной и нелегальной миграции

Число попавших в страну нелегальных мигрантов за год сократилось в шесть раз.

В министерстве внутренних дел Италии сообщили о снижении как легального, так и нелегального миграционного потока в течение последнего года, сообщает пишет regnum.ru.

Число мигрантов, официально принятых итальянским государством, в период между августом 2017 и июлем 2018 года составило 132 тысячи человек, что на 20% меньше, чем годом раньше (160 тысяч).

Количество незаконных проникновений в Италию (водным путем) уменьшилось и вовсе более чем на 80%: в 2017/2018 годах таким путем в Италию прибыли 19 200 мигрантов, годом ранее — 97 300.

Почти вдвое сократилось и число официальных запросов о предоставлении убежища: в период с августа 2017 по июль 2018 года таких обращений было 82 700, годом ранее — 144 тысячи.

Число возвращенных из Италии на Родину нелегальных мигрантов за тот же период выросло почти на 10%: 6300 в 2016/2017 годах, 6800 в последние 12 месяцев.

В полтора раза выросло и число задержанных по подозрению в экстремизме: с августа 2016 по июль 2017 года таковых было 24, в течение последнего года — 43.

«За последние несколько лет мы приняли 700 тысяч мигрантов. Италия не может и дальше оставаться европейским лагерем для беженцев. Мы хотим помочь этим ребятам не убегать из их собственного дома», — заявил глава МВД Маттео Сальвини.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: праздник вина Мадера

      В сентябре примите участие в празднике, посвященном одному из самых знаковых продуктов острова Мадейра.

      Подробнее

    • Португалия: на незаконных гонках изъято 19 автомобилей

      Изъятия стали результатом проверок в районе нелегальных гонок около Визеу на трассе А25.

      Подробнее

    • В Испании хотят назвать улицу именем изобретателя кондиционера

      Жители Кордобы считают, что изобретатель системы кондиционирования воздуха достоин того, чтобы его именем была названа улица в их городе.

      Подробнее

    • Испания: каталонец разбился, делая фото на краю пропасти

      66-летний житель Серверы (Льейда) погиб в Вилальонга-де-Тер (Жирона), упав с высоты около 30 м.

      Подробнее

    • МВД Италии заявило о снижении легальной и нелегальной миграции

      Число попавших в страну нелегальных мигрантов за год сократилось в шесть раз.

      Подробнее

    • Италия: у фруктово-овощной мафии изъяты активы на 150 млн евро

      Преступная схема была выявлена четыре года назад, но суд затянул выдачу разрешения на конфискацию.

      Подробнее

    • Девушка обругала жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо

      Девушка обругала своего жениха за слишком дешевое помолвочное кольцо после того, как случайно обнаружила чек на его покупку.

      Подробнее

    • Британка 28 лет прожила с линзой в глазу

      В Великобритании из глаза пациентки извлекли контактную линзу, которая пробыла в нем 28 лет.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda