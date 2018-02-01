На Аляcке откроют отель на ледяной вершине

Как сообщает Forbes, здание располагается на гранитном пике среди ледников, а добраться туда можно только по воздуху.

В отеле всего пять номеров, он рассчитан на 10 постояльцев. Ночь в нем обойдется в 2,3 тысячи долларов: в эту сумму включено проживание, питание и трансфер на вертолете туда и обратно. Основатели отеля - потомки пилота Дона Шелдона, который участвовал в составлении карты Аляски.

Неподалеку отеля расположены горячие источники, в качестве развлечения гостям предлагают покататься на лыжах или построить снежную крепость.

Еще один необычный отель - The Arctic Bath Hotel - готовятся открыть в Швеции. Внешне он похож на большое гнездо. Прямо в центре строения оборудован большой бассейн под открытым небом. Вода в нем будет нагреваться до четырех градусов тепла.