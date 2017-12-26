На Apple подали в суд за замедление работы старых iPhone

Вторник, 26 Декабрь 2017 Мир Мир Популярные материалы

На Apple подали в суд за замедление работы старых iPhone

Пользователи iPhone подали иски против Apple после того, как корпорация признала, что умышленно снижает скорость работы старых моделей смартфона.

Несколько пользователей iPhone подали в суд на Apple после того, как стало известно, что разработчики намеренно снижают скорость работы старых моделей смартфона. Напомним, накануне Apple признала, что обновления операционной системы iOS в старых моделях замедляют выполнение определенных задач в случае, если на это не хватает ресурсов. В компании объясняют это заботой о пользователях и утверждают, что иначе в смартфонах будут быстрее изнашиваться аккумуляторы, пишет ntv.ru.

Пользователи заявляют, что не просили Apple о такой заботе и не давали своего согласия на эти изменения. Замедление работы операционной системы они называют уловкой, чтобы вынуждать людей покупать новые модели, сообщает TMZ со ссылкой на одно из заявлений.

Пользователи требуют от Apple прекратить выпускать обновления с нововведением, а также возместить ущерб.

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