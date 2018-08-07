На чернокожую студентку натравили полицию

Уму Канутэ (Oumou Kanoute) сидела на диване в общей зоне и обедала, когда к ней подошел сотрудник полиции кампуса. На вопрос «что она тут делает» девушка ответила, что участвует в летней учебной программе, а сейчас обедает. Разговор с полицейским она записала на телефон.

Полицейский объяснился перед Канутэ и попросил прощения за беспокойство. Однако событие разозлило девушку. В своем Facebook она написала: «Я в шоке от того, что я не могу просто спокойно сесть и съесть свой обед. Сегодня кто-то почувствовал острую надобность вызвать из-за меня полицию (...) Он не потрудился сам ко мне подойти и прояснить ситуацию (...) Я ничего плохого не делала, я не шумела и никому не мешала. Все, что я сделала — родилась чернокожей».

Она также отметила, что «студенты с другим цветом кожи не должны объяснять, почему они имеют право находиться в престижных учебных заведениях для белых».

Представители администрации университета сообщили, что пытаются противостоять тенденции, при которой белые вызывают полицию, когда видят чернокожих. Учебное заведение также провело внутреннее расследование и отстранило сотрудника, который вызвал сотрудника охраны, однако его имя не называется.