На что жалуются португальцы

Телекоммуникационный сектор продолжает возглавлять рейтинг рекламаций и стал объектом более 42 тысяч жалоб со стороны португальских клиентов. Это не стало сюрпризом, поскольку операторы телекоммуникаций являются основным объектом жалоб со стороны потребителей уже более десяти лет.

«Неправомерное увеличение цен и предложение незапрошенных услуг - это явное неуважение к интересам и правам потребителей, помимо недобросовестной коммерческой практики», - отмечает DECO.

На втором месте в рейтинге - сектор покупки и продажи, на который в прошлом году были поданы 26 тыс. 194 жалобы.

Отсутствие доставки или задержка в доставке товаров, отказ от отмены покупки и вернуть деньги при покупках по интернету по-прежнему лидируют среди жалоб потребителей.

По данным DECO, жалобы в основном связаны с покупками мобильных телефонов, компьютеров и электронных аксессуаров, а также одежды и модных аксессуаров.

В секторе энергетики и водных ресурсов были поданы 21 тыс. 670 жалоб. Отсутствие отправки счетов-фактур, двойное выставление счетов, взимание предписанных расходов и проблемы, связанные с изменением поставщика - вот основные мотивы жалоб.

Финансовые услуги также вызывают недовольство португальских клиентов. DECO получила почти 21 тысячу жалобу, при этом жалобы потребителей сфокусированы, в основном, на кредитах и страховках, связанных с кредитом. Объектом рекламаций также являются банковские комиссии, которых становится все больше и по количеству, и по размеру.

Также в 2017 году португальцы больше жаловались на общественный транспорт. Количество рекламаций на портале queixasdostransportes.pt практически удвоилось: около 3 тысяч португальцев жаловались на задержки, отмену и изменение в транспортных маршрутах и расписании движения по всей стране.

В секторе воздушного транспорта заслуживает особого упоминания «дело Ryanair». В сентябре были отменены рейсы тысяч пассажиров. Благодаря вмешательству DECO потребители смогли получить надлежащую компенсацию в сумме 35 тыс. евро.

Только в прошлом году к помощи DECO для поиска информации и поддержки в разрешении конфликтов прибегли 405 тысячи португальцев. В 80% случаев конфликтная ситуация была разрешена.

Что касается рекламаций, которые касались незаконного сбора различных сумм, благодаря вмешательству ассоциации потребителям удалось избежать уплаты 1 млн 25 тыс. евро.