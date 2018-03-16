На границе Португалии и Испании перехвачена тонна кокаина

Пятница, 16 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

На границе Португалии и Испании перехвачена тонна кокаина

Крупная партия кокаина задержана на границе Испании и Португалии.

Операция проведена совместно правоохранительными органами этих двух стран, говорится в сообщении испанской полиции.

В машинах с двойным дном, пытавшихся пересечь границу, нашли почти тонну кокаина. Еще полторы тонны были обнаружены на территории Португалии.

Наркотики имеют латиноамериканское происхождение, пишет noticia.ru.

Задержаны 10 человек, занимавшихся наркотрафиком.

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