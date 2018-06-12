На Канарах запустят первый в Испании морской ветрогенератор

Его установят у берегов Канарских островов.

Ветряную установку на протяжении двух лет собирали на суше. Для нее была сконструирована огромная платформа, которая способна выдержать 273 тонны.

Ветровая электростанция уже находится на воде, но в «сложенном виде». Внутри конструкции - телескопическая опора, которая позволят поднять систему с ротором.

Общая высота ветрогенератора составляет 170 метров, 30 из которых будут находиться под водой, пишет noticia.ru.

Ветровую электростанцию установят в открытом море в таком месте, где всегда дует ветер. Произведенной с ее помощью энергии хватит, чтобы обеспечить 5 тысяч домов.