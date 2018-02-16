На Кубке Европы по метаниям в Португалии выступят 6 россиян

Пятница, 16 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

На Кубке Европы по метаниям в Португалии выступят 6 россиян

Европейская ассоциация легкой атлетики одобрила участие шестерых российских легкоатлетов в Кубке Европы по метаниям, который пройдет в Португалии.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Отмечается, что в Португалии выступят метатели молота Алексей Сокирский, Софья Палкина, Данила Данилов, метатели диска Виктор Бутенко, Юлия Мальцева, метатель ядра Алексей Лесной. Все они 25 января получили одобрение своих заявок на выступление на международных стартах в нейтральном статусе на 2018 год от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Также сообщается, что в настоящий момент ВФЛА занимается оформлением визовых приглашений для данных спортсменов. Кроме того, в процессе утверждения Европейской ассоциацией легкой атлетики находится вопрос по допуску к участию в Кубке Европы по метаниям старшего тренера сборной России по метаниям Вадима Херсонцева и трех личных тренеров - Владимира Быкова, Ивана Водолаги и Александра Синицина, пишет ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.

Кубок Европы по метаниям пройдет в Португалии 10-11 марта.

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