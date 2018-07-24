На новейшем корабле ВМС Италии произошел пожар
В Специи загорелось судно обеспечения ВМС Италии Vulcano.
Об этом сообщает портал Naval Today.
Возгорание произошло в машинном отсеке корабля, стоявшего в доках верфи судостроительной компании Fincantieri. По словам пожарных, тушение огня заняло несколько часов.
Из-за пожара судно наклонилось набок. Эксперты компании оценят ущерб от ЧП позднее, пишет РИА Новости.
Корабль материально-технического обеспечения Vulcano был спущен на воду в прошлом месяце. Предполагается, что 193-метровое судно поступит на вооружение в 2019 году.
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