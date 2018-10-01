На обочине испанской трассы нашли 235 тысяч евро

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

На обочине испанской трассы нашли 235 тысяч евро

Гражданская гвардия обнаружила почти 235 тысяч евро наличными, которые лежали на обочине трассы A-4 на территории муниципалитета Темблеке (Толедо).

Как рассказали в полиции, о разбросанных вдоль дороги банкнотах одному из агентов, дежуривших на трассе, сообщил некий гражданин. Сотрудники Гражданской гвардии обнаружили точное место и собрали «значительное» количество банкнот. Их доставили их в одно из банковских учреждений для пересчета, пишет noticia.ru.

Сообщается, что среди найденных дензнаков была одна поврежденная купюра номиналом 100 евро и одна фальшивая купюра 50 евро. Общая сумма остальных денег составила 234 890 евро. Вся наличность хранится в полиции, которая завела расследование, чтобы выяснить происхождение этих денег.

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