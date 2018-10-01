На обочине испанской трассы нашли 235 тысяч евро

Как рассказали в полиции, о разбросанных вдоль дороги банкнотах одному из агентов, дежуривших на трассе, сообщил некий гражданин. Сотрудники Гражданской гвардии обнаружили точное место и собрали «значительное» количество банкнот. Их доставили их в одно из банковских учреждений для пересчета, пишет noticia.ru.

Сообщается, что среди найденных дензнаков была одна поврежденная купюра номиналом 100 евро и одна фальшивая купюра 50 евро. Общая сумма остальных денег составила 234 890 евро. Вся наличность хранится в полиции, которая завела расследование, чтобы выяснить происхождение этих денег.