На поле в Италии появились загадочные круги

Вторник, 05 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

На поле в Италии появились загадочные круги

На прошлой неделе итальянский фермер был потрясен, заметив, что на пшеничном поле, на окраине города Романо-ди-Ломбардия, появилось множество «кругов на полях».

Но что странно, разбросанные по всему полю образования с прижатой к земле пшеницей оказались весьма необычными, так как не образовывали никаких причудливых фигур.

Владелец пшеничного поля по имени Джованни Спиноза заявил итальянскому информационному агентству, что ночью он не заметил ничего необычного. И только утром он и его жена поняли, что что-то не так, передает planet-today.ru.

«Вечером в пятницу я, как всегда, полил свой огород, и все было тихо, - сообщил фермер. - Потом мы с моей женой смотрели фильм. А в субботу утром мы посмотрели в окно и увидели, что на поле появились какие-то рисунки».

Любопытное происшествие сразу же заставило Спинозу вспомнить о ряде подобных образований, которые несколько лет назад наблюдали жители соседнего города Кассано-Маньяго. Что касается причины, которая нанесла ущерб его полю, фермер не решился строить догадок относительно инопланетного вторжения, но сказал: «Я не знаю, кто это сделал, но я не думаю, что это был ветер».

Сначала СМИ, сообщившие об инциденте, проигнорировали его связь с паранормальными явлениями, однако Джованни поведал еще одну интригующую подробность. По его словам, когда он исследовал помятую пшеницу, то заметил, что «стебли не сломаны, а изогнуты».

Так как энтузиасты кругов на полях считают изгибы сельскохозяйственных культур отличительной особенностью близких контактов третьей степени, по-видимому, поле Спинозы теперь окончательно затопчут.

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