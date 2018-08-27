На португальских пляжах - четверо погибших

Понедельник, 27 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

На португальских пляжах - четверо погибших

Четыре человека погибли на португальских пляжах с начала купального сезона 1 мая и до 30 июля.

Об этом сообщило Национальное морское управление (AMN).

Один смертельный случай произошел на пляже Каркавелуш (Кашкайш, Лиссабон), второй - на пляже Сан-Антонио, в Кошта-да-Капарика (Сетубал).

Еще двое купальщиков утонули на рыбацких (неохраняемых) пляжах в Эшпинью (Авейру) и Валейраше (Лейрия).

Морская администрация также отмечает, что с начала купального сезона на португальских пляжах было проведено 91 спасение.

«В областях, находящиеся под юрисдикцией Администрации порта Кашкайш, Пенише и Назаре, зафиксировано наибольшее количество случаев спасения», - говорится в докладе AMN.

Купальный сезон начался в этом году 1 мая и заканчивается 15 октября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • На португальских пляжах - четверо погибших

      Четыре человека погибли на португальских пляжах с начала купального сезона 1 мая и до 30 июля.

      Подробнее

    • Кубанские гребцы взяли «золото» на ЧМ в Португалии

      Кубанские каноисты завоевали пять медалей чемпионата мира в Португалии.

      Подробнее

    • Испания: парк электромобилей растет в Аликанте

      За год в Аликанте продажи электрических автомобилей увеличились почти втрое.

      Подробнее

    • Испания: на Балеарских островах запретят дизельные автомобили

      Власти Балеарских островов утвердили проект закона, касающегося климатических изменений и энергоэффективности.

      Подробнее

    • Власти Италии ищут в Китае инвесторов для портов, дорог и Alitalia

      С визитом в Китай отправляются министр экономики и финансов и заместитель министра экономического развития.

      Подробнее

    • Италию засыпало снегом

      Жара, ураганы, теперь — снегопад.

      Подробнее

    • Пилот посадил самолет со сломанными крыльями

      Пилот авиакомпании Jet2 посадил самолет в аэропорту Манчестера на полной скорости со сломанными крыльями.

      Подробнее

    • Новый сезон «Игры престолов» задумали отложить

      Новый сезон сериала «Игра престолов» может выйти позже, чем было запланировано.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья