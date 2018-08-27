На португальских пляжах - четверо погибших
Четыре человека погибли на португальских пляжах с начала купального сезона 1 мая и до 30 июля.
Об этом сообщило Национальное морское управление (AMN).
Один смертельный случай произошел на пляже Каркавелуш (Кашкайш, Лиссабон), второй - на пляже Сан-Антонио, в Кошта-да-Капарика (Сетубал).
Еще двое купальщиков утонули на рыбацких (неохраняемых) пляжах в Эшпинью (Авейру) и Валейраше (Лейрия).
Морская администрация также отмечает, что с начала купального сезона на португальских пляжах было проведено 91 спасение.
«В областях, находящиеся под юрисдикцией Администрации порта Кашкайш, Пенише и Назаре, зафиксировано наибольшее количество случаев спасения», - говорится в докладе AMN.
Купальный сезон начался в этом году 1 мая и заканчивается 15 октября.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!