На португальских пляжах - четверо погибших

Об этом сообщило Национальное морское управление (AMN).

Один смертельный случай произошел на пляже Каркавелуш (Кашкайш, Лиссабон), второй - на пляже Сан-Антонио, в Кошта-да-Капарика (Сетубал).

Еще двое купальщиков утонули на рыбацких (неохраняемых) пляжах в Эшпинью (Авейру) и Валейраше (Лейрия).

Морская администрация также отмечает, что с начала купального сезона на португальских пляжах было проведено 91 спасение.

«В областях, находящиеся под юрисдикцией Администрации порта Кашкайш, Пенише и Назаре, зафиксировано наибольшее количество случаев спасения», - говорится в докладе AMN.

Купальный сезон начался в этом году 1 мая и заканчивается 15 октября.