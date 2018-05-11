На пост премьер-министра Италии предложена нейтральная фигура

Кресло главы итальянского правительства может занять нейтральная фигура, не принадлежащая ни к «Движению пять звезд» (M5S), ни к «Лиге Севера», заявил один из ведущих деятелей M5S Винченцо Спадафора. Об этом пишет газета Le Figaro 11 мая.

«Одна из идей заключается в том, чтобы выбрать третьего человека с большой популярностью, который имеет доверие со стороны итальянских граждан и международных партнеров Италии», - сказал политик.

Представители M5S и правой партии Маттео Сальвини «Лига Севера» заявили о прогрессе, достигнутом в последние часы переговоров о формировании коалиционного правительства.

Президент страны Серджио Маттарелла дал время до 13 мая, чтобы дать окончательный ответ, будет или нет сформировано правительство. По словам Спадафоры, если все пройдет хорошо, то будущий кабинет будет определен уже на следующей неделе, пишет regnum.ru.

Если правительство по итогам выборов 4 марта, не давших большинства в парламенте ни одной из политических сил, не будет сформировано, итальянцы будут вынуждены вновь отправиться на избирательные участки.

Ранее M5S и «Лига» заявили о возможном проведении повторных выборов 22 июля. Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европарламента итальянец Антони Таяни назвал это предложение нецелесообразным, поскольку во время жары и отпусков явка будет низкой.