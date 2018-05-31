На самом длительном авиарейсе побили рекорд скорости

Рекордное время перелета на Boeing 787-9 Dreamliner составило 16 часов 29 минут, хотя по плану он должен был длиться 17 часов 20 минут.

вала рекорд скорости, но по обратному маршруту Лондон - Перт, преодолев расстояние в 14,5 тысяч километров за 16 часов 35 минут со средней скоростью 938 километров в час.

Старший пилот авиакомпании Алекс Пассерини рассказал, что главная сложность этого рейса - встречный ветер, так как именно он влияет на время полета. «На сегодняшний день это самый трудный маршрут, совершаемый командой Qantas, из-за проблемного воздушного пространства», - поделился Пассерини.