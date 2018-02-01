На севере Испании ожидаются снегопады

Атмосферный фронт принесет снегопады в Кантабрию и регион Альто-Эбро. На атлантическом побережье и в некоторых частях испанского Средиземноморья синоптики также обещают резкую смену погоды и похолодание.

Интенсивные снегопады ожидаются в Астурии, Кантабрии, Стране Басков и Наварре. На высоте 300-500 м выпадет до полуметра снега.

Температура воздуха понизится и на Канарских островах. На севере Тенерифе и Гран-Канарии прогнозируются обильные осадки, возможны грозы. На высоте 1600-2000 м над уровнем моря установится снежный покров, пишет noticia.ru.

В Андалусии, Сеуте и Мелилье будет облачно и также возможны более обильные, чем обычно, осадки. Снежный покров на юге страны установится на высоте 1800-2200 м над уровнем моря.

По прогнозам метеорологов, к началу следующей недели погода улучшится.