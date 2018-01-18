На севере Испании разбушевались сильные ветры

В общей сложности 19 испанских провинций оказались во власти непогоды, однако на этот раз в двух из них - в Ла-Корунье и Луго - впервые с начала зимы был объявлен красный, самый высокий, уровень угрозы. Высота морских волн здесь составляла в среднем 8–9 метров, а в некоторых районах галисийского побережья - в частности, в Пунта-Лангостейра, который является крупнейшим атлантическим портом Испании, - был зафиксирован показатель 15,35 метров. Были закрыты все пляжи и доступ на набережные Ла-Коруньи, и местные власти обратились к горожанам и гостям города с настоятельной просьбой не приближаться к морю, а также убрать с балконов и окон предметы, которые могли бы упасть под действием ветра и нанести ущерб здоровью прохожих, пишет espanarusa.com.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Кантабрии, Астурии и Стране Басков, в последнем случае - в провинциях Бискайя и Гипускоа, где высота волн доходила до 9 метров. Однако и этого было достаточно для того, чтобы не только затопить несколько пляжей, но и «накрыть» автомобили, оставленные в непосредственной близости беспечными владельцами. Одна из таких волн разбила стекла рейсового автобуса, курсировавшего между населенными пунктами Сарауц и Хетария, в результате чего ранения получили два пассажира, а часть шоссе N-634 была временно перекрыта.

Ураганные порывы ветра скоростью около 100 км/ч были зафиксированы в автономных сообществах Арагон (провинции Сарагоса и Теруэль), Каталония (Лерида и Таррагона), а также в Валенсийском сообществе (Кастельон). На Балеарских и Канарских островах скорость ветра достигала 70 км/ч, а высота волн - порядка 3 метров.