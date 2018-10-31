На севере Италии начата эвакуация жителей

Сегодня спасатели начали эвакуацию 193 человек, в течение нескольких дней заблокированных в Альта Вальтеллине, на севере Италии (на границе со Швейцарией).

По сообщениям местного департамента гражданской обороны, по соглашению с властями сегодня эвакуируют около 200 человек, проживающих или работающих в Passo dello Stelvio – одном из высокогорных перевалов по дороге к горнолыжному курорту Бормио. Все дороги к небольшому курорту на высоте 2758 метров завалены снегом, пишет superski.ru.

Обычно на трассах над перевалом открыто летнее катание с мая по октябрь включительно, начиная с ноября перевал закрывается.

Сообщается, что местных жителей на вертолетах и специальном транспорте доставят вниз в Бормио. Спасательная операция будет продолжатся, пока все заблокированные из-за непогоды жители будут эвакуированы. Им разрешат вернуться в свои дома после того, как улучшится прогноз погоды и будет открыта дороги к перевалу.

Перевал оказался заблокированным со всех сторон после того, как в течение нескольких дней шел сильный снег. Из-за налипания снег на линиях электропередач курорт остался без света.