На севере Италии разбился небольшой самолет

Два человека погибли в результате крушения небольшого туристического самолета близ города Чимадольмо на севере Италии, сообщает издание Treviso Oggi.

По информации издания, в среду вечером самолет поднялся в небо в окрестностях Чимадольмо, но при взлете зацепился за кабель высоковольтной линии электропередачи и загорелся. Судя по всему, в результате ЧП пилот не справился с управлением, и самолет рухнул на землю, пишет РИА Новости.

Прибывшие на двух вертолетах на место крушения медики и пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и женщины среди обломков самолета.

Местные карабинеры выясняют все обстоятельства происшествия.